Бронни Джеймс провёл эффектную игру в G-лиге

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, который сейчас выступает в G-лиге, продемонстрировал впечатляющую статистику в матче с клубом «Гринсборо Сварм» (фарм-команда «Шарлотт Хорнетс»). Бронни набрал 16 очков, реализовав два трёхочковых из пяти, сделал четыре подбора, отдал пять результативных передач, а также выполнил три перехвата.

Видео можно посмотреть на канале LakeShow Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фарм-клуб «Лейкерс» в итоге победил со счётом 98:90.

Бронни стал игроком «Лейкерс» после драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года, где он был выбран калифорнийской командой под общим 55-м номером.