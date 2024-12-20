«Им нужно, чтобы Леброн был счастлив». Уэйр — о выборе «Лейкерс» Бронни

Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился мнением о решении «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрать сына Леброна Джеймса Бронни на драфте НБА 2024 года. Ранее команду не раз критиковали по этому поводу.

«Думаю, для Бронни это отличная возможность. Сын играет в одной команде с отцом. Это же очень круто. Мне вся эта история нравится. Будь у меня сын и возможность устроить такое, я бы точно это сделал. Для Бронни сейчас главное — сконцентрироваться на работе и не обращать внимания на СМИ и всю шумиху. Ему нужно оставаться собой и становиться лучше. А когда на него набрасываются: он не может этого, он не может того… Расслабься. Ты другой игрок. Брони не его отец. Его отец один из величайших игроков в истории баскетбола. Так что, думаю, если он продолжит работать над собой и перестанет обращать внимание на лишние вещи, всё у него будет хорошо.

Их [«Лейкерс»] задача — выигрывать титулы. Но при этом им нужно сделать так, чтобы Леброн был счастлив (смеётся). Думаю, дело в этом. Любая команда хочет, чтобы их лидер был счастлив. И если я могу сделать так, чтобы сделать его ещё счастливее, добавить ему мотивации, почему нет? И Бронни взяли на 14-е, 15-е место в составе, а в НБА эти парни обычно так или иначе всё равно не появляются на паркете.

Сделают ли они кому-то хуже? Это никому не навредит. Бронни молод. Его можно рассматривать как их будущий проект. «Лейкерс» на этом ничего не теряют. Поэтому их решение можно понять. Сейчас Леброн счастлив, а потом, может, и Бронни вырастет в хорошего игрока», — сказал Уэйр на канале БСКТБЛ в YouTube.

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры: