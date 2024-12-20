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Защитник ЦСКА рассказал, какой в жизни Леброн Джеймс

Защитник ЦСКА рассказал, какой в жизни Леброн Джеймс
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о знакомстве с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Дружу ли с Леброном? Это громко сказано. Я знаком с Леброном. Так будет точнее. Если мы встретимся, то узнаем друг друга и спросим, как дела. Какой он вообще в жизни? Определённо, супернормальный. Наверное, он один из самых приятных людей, которых я знаю. И знаю, какого уровня это спортсмен. Даже когда играешь с ним вместе, это проявляется. Он говорит: «Забей на меня, играй в свою игру, делай своё дело, а я буду делать своё». Когда кто-то калибра Леброна говорит тебе такое… Так что всё это круто. Просто иметь возможность с ним познакомиться, провести время, поиграть в баскетбол», — сказал Уэйр на канале БСКТБЛ YouTube.

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