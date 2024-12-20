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Названы три игрока в истории «Лейкерс», набравшие 10 000 очков за команду быстрее Леброна

Названы три игрока в истории «Лейкерс», набравшие 10 000 очков за команду быстрее Леброна
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В ночь на 20 декабря мск лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 очков за команду. Как информирует статистический сервис StatMamba, в истории «Лос-Анджелеса» было только три баскетболиста, которые набрали 10 000 очков быстрее, чем это сделал Джеймс.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Колоко, Траоре

Лидером в этом отношении является Элджин Бэйлор, достигший отметки в 10 000 очков в 1963 году. Для этого ему понадобилось 315 матчей. На втором месте – Шакил О’Нил (2002 год, 358 игр). Тройку лучших замыкает Джерри Уэст (1965 год, 370 матчей). Леброну потребовалось 374 встречи.

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