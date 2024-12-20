Названы три игрока в истории «Лейкерс», набравшие 10 000 очков за команду быстрее Леброна

В ночь на 20 декабря мск лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил отметку в 10 000 очков за команду. Как информирует статистический сервис StatMamba, в истории «Лос-Анджелеса» было только три баскетболиста, которые набрали 10 000 очков быстрее, чем это сделал Джеймс.

Лидером в этом отношении является Элджин Бэйлор, достигший отметки в 10 000 очков в 1963 году. Для этого ему понадобилось 315 матчей. На втором месте – Шакил О’Нил (2002 год, 358 игр). Тройку лучших замыкает Джерри Уэст (1965 год, 370 матчей). Леброну потребовалось 374 встречи.

Фанаты создали команду из разных версий Леброна: