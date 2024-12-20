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Лидер ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, чем отличается Россия от США

Лидер ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, чем отличается Россия от США
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Разыгрывающий Каспер Уэйр во время беседы на канале «БСКТБЛ» в YouTube высказался о различиях между своей родиной США и Россией, где он сейчас выступает. Каспер является игроком московского ЦСКА.

Интервьюер. У тебя часто спрашивают, чем отличается Россия от США?

Уэйр. Да, о таком тоже спрашивают.

Интервьюер. И как ты обычно отвечаешь на этот вопрос?

Уэйр. А что тут думать? Холод! (смеётся). В холоде всё дело!

Интервьюер. Но в США полно мест, в которых так же холодно.

Уэйр. Эй, я из Южной Калифорнии, я ещё четыре года играл в Австралии.

Интервьюер. Значит, любишь тепло.

Уэйр. Да, я теплолюбивый, но в последнее время начинаю привыкать к холодам. Поначалу я такой: «Ох, на улице холодно, сегодня никуда не пойду, это слишком для меня». Но потом я понял, что, если сидеть дома и никуда не двигаться, быстро становится скучно.

Интервьюер. Ещё и темнота за окном.

Уэйр. Да, темнота тоже проблема, но я справился. То на ужин схожу, то куда-то по делам. Решил не позволять погоде влиять на настроение и планы.

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