Защитник ЦСКА Уэйр сделал выбор между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом

Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр признался, что предпочитает легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта нынешнему игроку «озёрников» Леброну Джеймсу.

«Коби. Выбираю Коби из-за инстинкта убийцы, ну и из-за его подхода к работе. Он был для меня примером. Ну и, конечно, я рос в Лос-Анджелесе, болел за «Лейкерс», смотрел за игрой Брайанта, так что выбираю Коби, никаких вариантов. Леброн, без обид, но ментальность Коби мне близка. Он проходил через хорошие и через плохие времена, справлялся с трудностями, так что иногда проще себя ассоциировать с Коби, его постоянной работой над сложностями, которые он преодолел», — сказал Уэйр на канале «БСКТБЛ» в YouTube.

Фанаты создали команду из разных версий Леброна: