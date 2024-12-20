Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывшая звезда НБА Пенни Хардуэй назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги

Бывшая звезда НБА Пенни Хардуэй назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги
Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации, олимпийский чемпион 1996 года Пенни Хардуэй назвал во время выступления на «Шоу Дрэймонда Грина» пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА.

В список Хардуэя по ранжиру вошли Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Гэри Пэйтон, Джейсон Кидд и сам Хардуэй.

Пенни Хардуэй играл в НБА с 1993 по 2007 год на позиции лёгкого форварда, атакующего и разыгрывающего защитника в составе команд «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Наибольших успехов достиг, выступая за «Орландо Мэджик». Хардуэй несколько раз включался в сборную всех звёзд НБА. В последние годы он тренировал университетские команды.

Материалы по теме
Стефен Карри в матче с «Мемфисом» набрал всего два очка, смазав все броски с игры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android