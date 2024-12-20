Бывшая звезда НБА Пенни Хардуэй назвал пятёрку лучших разыгрывающих в истории лиги

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации, олимпийский чемпион 1996 года Пенни Хардуэй назвал во время выступления на «Шоу Дрэймонда Грина» пятёрку лучших разыгрывающих в истории НБА.

В список Хардуэя по ранжиру вошли Мэджик Джонсон, Стефен Карри, Гэри Пэйтон, Джейсон Кидд и сам Хардуэй.

Пенни Хардуэй играл в НБА с 1993 по 2007 год на позиции лёгкого форварда, атакующего и разыгрывающего защитника в составе команд «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Наибольших успехов достиг, выступая за «Орландо Мэджик». Хардуэй несколько раз включался в сборную всех звёзд НБА. В последние годы он тренировал университетские команды.