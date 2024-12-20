Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в НБА

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды над «Сакраменто Кингз» со счетом 113:100 установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации.

Джеймс превзошёл шестикратного обладателя звания MVP НБА Карима Абдул-Джаббара и стал баскетболистом с наибольшим количеством сыгранных минут в истории лиги, сыграв 57 447 минут в 1517 матчах.

«Один из тренеров пришёл и поздравил меня. Мои товарищи по команде сказали: «Да пошёл ты». Они говорили, что я старый, как чёрт. Но эти слова — довольно крутая честь для меня. Очевидно, что каждый раз я связываюсь с некоторыми из величайших, кто когда-либо играл в эту игру.

Мне удавалось выступать на высоком уровне в течение двух десятилетий, и я продолжаю ставить рекорды в этой игре, которую я так люблю, и буду делать это в лучшей лиге мира», — приводит слова Джеймса Вasketnews.

Помимо рекордных 11 838 минут в плей-офф, Джеймс сыграл в общей сложности около 70 000 минут с момента прихода в НБА в качестве первого номера драфта в 2003 году. Это количество эквивалентно 1458 полным матчам.