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Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в НБА

Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в НБА
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды над «Сакраменто Кингз» со счетом 113:100 установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Колоко, Траоре

Джеймс превзошёл шестикратного обладателя звания MVP НБА Карима Абдул-Джаббара и стал баскетболистом с наибольшим количеством сыгранных минут в истории лиги, сыграв 57 447 минут в 1517 матчах.

«Один из тренеров пришёл и поздравил меня. Мои товарищи по команде сказали: «Да пошёл ты». Они говорили, что я старый, как чёрт. Но эти слова — довольно крутая честь для меня. Очевидно, что каждый раз я связываюсь с некоторыми из величайших, кто когда-либо играл в эту игру.

Мне удавалось выступать на высоком уровне в течение двух десятилетий, и я продолжаю ставить рекорды в этой игре, которую я так люблю, и буду делать это в лучшей лиге мира», — приводит слова Джеймса Вasketnews.

Помимо рекордных 11 838 минут в плей-офф, Джеймс сыграл в общей сложности около 70 000 минут с момента прихода в НБА в качестве первого номера драфта в 2003 году. Это количество эквивалентно 1458 полным матчам.

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