Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей карьере

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей славной карьере игрока Национальной баскетбольной ассоциации. В состоявшейся в ночь с 19 на 20 декабря мск игре регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 «Голден Стэйт» уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 93:144, а Карри набрал всего лишь два очка, а также сделал три подбора и один ассист, кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.

При этом рейтинг «плюс/минус» Карри составил «-41». До сегодняшнего вечера худшим показателем Карри в какой-либо встрече НБА был «-32». Стефен провёл тот матч в 2013 году на следующий день после своего 25-го дня рождения. Тогда «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Чикаго Буллз» со счётом 95:113.