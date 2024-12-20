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Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей карьере

Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей карьере
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей славной карьере игрока Национальной баскетбольной ассоциации. В состоявшейся в ночь с 19 на 20 декабря мск игре регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 «Голден Стэйт» уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 93:144, а Карри набрал всего лишь два очка, а также сделал три подбора и один ассист, кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
144 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 21, Ларэвиа - 19, Джексон - 17, Кеннард - 15, Бейн - 15, Уэллс - 13, Морант - 9, Пиппен Мл. - 8, Иди - 8, Кларк - 8, Кончар - 6, Спенсер - 5
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 21, Уиггинс - 19, Куминга - 11, Андерсон - 11, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 7, Шрёдер - 5, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 3, Луни - 2, Карри - 2, Сантос, Грин

При этом рейтинг «плюс/минус» Карри составил «-41». До сегодняшнего вечера худшим показателем Карри в какой-либо встрече НБА был «-32». Стефен провёл тот матч в 2013 году на следующий день после своего 25-го дня рождения. Тогда «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Чикаго Буллз» со счётом 95:113.

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