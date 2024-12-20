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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр предположил, сколько ещё будет играть Леброн Джеймс

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр предположил, сколько ещё будет играть Леброн Джеймс
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр во время беседы на канале «БСКТБЛ» в YouTube предположил, сколько еще лет будет выступать в Национальной баскетбольной ассоциации лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

— Леброну уже 39 лет, почти 40. Как думаешь, в чём секрет его баскетбольного долголетия? Ну и в целом успеха в таком солидном возрасте.
— Думаю, это потому, что он избранный (смеётся). Это первое. А если серьёзно, то к успеху его привели многие вещи. Он заботится о своем теле. Он же не ждал, как многие, 34−35 лет, чтобы начать беспокоиться о здоровье. Он делал это всю жизнь. Начал ещё в первый сезон, и это точно помогло ему продлить карьеру. Ну и физические данные у него отменные. 206 сантиметров, гора мышц. Он правильно питается. Говорят, он тратит на поддержание здоровья миллионы долларов ежегодно. У него лучшие врачи. Ну и, конечно, ему повезло избежать серьёзных травм. Так что для него всё сложилось удачно. Но и он многое сделал, чтобы играть до 40 лет.

— Как думаешь, долго он ещё сможет выступать в НБА?
— Глядя на него сейчас, думаю, что у него в запасе ещё как минимум три года. Ну и смотря что ты имеешь в виду под выступать в НБА. Выступать в НБА, набирая 28 очков за игру, наверное, три года. Набирая 15 очков за игру, ещё пять лет — легко. Если он, конечно, захочет. Ведь он сейчас набирает 25−28 очков, и люди…

— Люди просто не понимают, насколько это много.
— Точно. Это очень много и очень непросто. Ведь и остальные игроки в последние сезоны зачастую набирают по 7-10 очков, а он всё ещё набирает под тридцатку. И это не каждому дано.

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