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«Мы с ним кореша». Игрок ЦСКА Уэйр назвал звезду НБА, с которой дружит

«Мы с ним кореша». Игрок ЦСКА Уэйр назвал звезду НБА, с которой дружит
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Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр в своём интервью на YouTube-канале «БСКТБЛ» рассказал, с кем из звёзд НБА дружит больше всего.

— С кем ещё из игроков НБА ты знаком? С кем общаешься?
— Больше всего – с Демаром Дерозаном, он мой близкий друг.

— Вы постоянно на связи?
— Ну не каждый день, но мы регулярно болтаем по фейстайму.

— Значит, ты можешь просто взять и написать ему что-то, спросить, как дела?
— Да, мы с ним кореша, и набрать могу, узнать, чем он занят.

— А какое последнее сообщение ты ему отправил?
— Последний раз мы говорили с ним о размерах колец, потому что мы сейчас делаем чемпионские кольца за победу в Drew лиге, которую мы выиграли летом. Так что это была наша последняя переписка.

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