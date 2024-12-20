«Мы с ним кореша». Игрок ЦСКА Уэйр назвал звезду НБА, с которой дружит

Разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр в своём интервью на YouTube-канале «БСКТБЛ» рассказал, с кем из звёзд НБА дружит больше всего.

— С кем ещё из игроков НБА ты знаком? С кем общаешься?

— Больше всего – с Демаром Дерозаном, он мой близкий друг.

— Вы постоянно на связи?

— Ну не каждый день, но мы регулярно болтаем по фейстайму.

— Значит, ты можешь просто взять и написать ему что-то, спросить, как дела?

— Да, мы с ним кореша, и набрать могу, узнать, чем он занят.

— А какое последнее сообщение ты ему отправил?

— Последний раз мы говорили с ним о размерах колец, потому что мы сейчас делаем чемпионские кольца за победу в Drew лиге, которую мы выиграли летом. Так что это была наша последняя переписка.