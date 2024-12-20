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«Он уже такой старый!» Защитник ЦСКА Уэйр сделал выбор между Трампом и Байденом

«Он уже такой старый!» Защитник ЦСКА Уэйр сделал выбор между Трампом и Байденом
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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр во время беседы на канале «БСКТБЛ» в YouTube сделал выбор между избранным президентом США Дональдом Трампом и его давним оппонентом – бывшим президентом Джо Байденом.

— Трамп или Байден?
— Сложный вопрос. Сложный. Я не могу прямо ответить, один или второй, наверное, скажу Байден. Он больше отвечает взглядам нашей семьи на роль женщины в обществе и другие темы. С чем-то я не согласен с Трампом, но соглашаться со всем никогда не получается. Так что если бы я выбирал, то выбрал бы Байдена. С другой стороны, он уже такой старый (смеётся).

Вообще, сейчас я стараюсь держаться подальше от политических дискуссий, ведь я почти не живу в США. Два-три месяца, и я снова уезжаю сюда».

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