Искусственный интеллект выбрал 10 лучших игроков НБА

Искусственный интеллект, а именно ChatGPT, выбрал 10 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лучшим игроком по версии ИИ является лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс, опередивший шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.
Топ-10 игроков НБА по версии ChatGPT:
1. Леброн Джеймс
2. Майкл Джордан
3. Шакил О'Нил
4. Ларри Бёрд
5. Карим Абдул-Джаббар
6. Дольф Шейес
7. Стефен Карри
8. Мэджик Джонсон
9. Чарльз Баркли
10. Уилт Чемберлен
Ранее искусственный интеллект создал необычные образы для нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации.