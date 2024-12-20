Искусственный интеллект выбрал 10 лучших игроков НБА

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Искусственный интеллект, а именно ChatGPT, выбрал 10 лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лучшим игроком по версии ИИ является лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс, опередивший шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

Топ-10 игроков НБА по версии ChatGPT:

1. Леброн Джеймс

2. Майкл Джордан

3. Шакил О'Нил

4. Ларри Бёрд

5. Карим Абдул-Джаббар

6. Дольф Шейес

7. Стефен Карри

8. Мэджик Джонсон

9. Чарльз Баркли

10. Уилт Чемберлен

Ранее искусственный интеллект создал необычные образы для нынешних игроков Национальной баскетбольной ассоциации.