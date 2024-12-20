«Анадолу Эфес» победил «Партизан» в 17-м туре регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого турецкий «Анадолу Эфес» принимал сербский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 86:77 (20:27, 13:11, 25:23, 28:16) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал Эрджан Османи, набравший 24 очка. Также на его счету шесть подборов и пять результативных передач. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал Тайрик Джонс. На его счету 23 очка, пять подборов и пять результативных передач.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде проведёт матч с «Монако». Встреча пройдёт 26 декабря. Её начало запланировано на 21:00 мск. «Партизан» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с турецким клубом «Фенербахче». Матч состоится 27 декабря, начало — в 21:30 мск.