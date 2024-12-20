«Фенербахче» раскритиковал Евролигу за перенос игры с БК «Париж»

Баскетбольный клуб «Фенербахче» раскритиковал Евролигу за перенос матча 17-го тура с БК «Париж», заявив, что позднее уведомление и обстоятельства ситуации не соответствуют стандартам лиги. Евролига отложила эту встречу из-за вспышки заболевания среди игроков французской команды.

«Как вчера объявила Евролига, игра между БК «Париж» и «Фенербахче» была отложена из-за проблем домашней команды, связанных с пандемией, в результате чего в их составе осталось менее восьми игроков.

Наша команда «Фенербахче», один из важнейших участников Евролиги, всегда разделяет миссию этой организации — быть представителем европейского баскетбола самого высокого уровня — и предпринимает все необходимые шаги для этого.

Однако мы с сожалением вынуждены констатировать, что ситуация, сложившаяся вчера, не соответствует серьёзности и уровню этой организации.

Хотя Евролига предлагает любителям баскетбола самые особенные игры и уровень соревнований в Европе, в силу своих условий она представляет собой очень сложный марафон для участвующих команд и требует создания организаций, отвечающих за выполнение её требований.

Большое количество матчей, сыгранных в течение сезона, с учётом двухтуровых недель, а также местных лиг, подталкивает команды выходить на площадку большими составами и справляться с бюджетными трудностями.

В связи со всеми этими требованиями команды Евролиги должны действовать в рамках бюджетов, определённых в рамках правил; они обязаны формировать большие составы и в то же время создавать сильные инфраструктурные организации, особенно в таких чрезвычайных ситуациях, которые они могут поддерживать.

Проблемы, связанные с пандемией COVID-19, ранее требовали переноса матчей, и это решение было согласовано всеми командами Евролиги. Однако позднее уведомление об этом переносе всего за несколько часов до игры не соответствует стандартам, которых мы придерживаемся в Евролиге.

Это решение создаёт тревожный прецедент, который открывает дверь для потенциального злоупотребления в будущем», — говорится в заявлении турецкого клуба.