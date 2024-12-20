«Голден Стэйт» готов обменять трёх молодых игроков — инсайдер

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» готов обменять трёх своих молодых игроков – 22-летних лёгких форвардов Жонатана Куминга и Моузеса Муди, а также 21-летнего защитника Брэндина Подзиемски. Об этом сообщает инсайдер, репортёр Clutch Points Бретт Сигел.

«Сейчас у «Голден Стэйт Уорриорз» больше, чем когда-либо, готовности обсуждать молодое ядро команды — Куминга, Муди и Подзиемски — в торговых дискуссиях», — написал Сигел на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что за неполный месяц «Голден Стэйт» потерял девять мест в Западной конференции НБА, сместившись с первой строчки на 10-ю.