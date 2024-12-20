«Виртус» победил «Барселону» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого итальянский «Виртус» принимал испанскую «Барселону». Встреча закончилась со счётом 86:81 (23:15, 12:19, 30:31, 21:16) в пользу итальянского клуба.

Самым результативным игроком в составе итальянской команды стал Изайя Кординье, набравший 24 очка. Также на его счету шесть подборов и пять результативных передач. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал Джабари Паркер. На его счету 21 очко, пять подборов и пять результативных передач.

В следующем туре чемпионата «Виртус» сыграет дома против французского АСВЕЛа. Встреча пройдёт 27 декабря. Её начало запланировано на 22:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата дома сразится с сербским клубом «Црвена Звезда». Матч состоится 27 декабря, начало — в 22:30 мск.