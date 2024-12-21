Результаты игрового дня Евролиги 20 декабря, турнирная таблица

В пятницу, 20 декабря, состоялся игровой день 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 20 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Партизан» — 86:77;

«Жальгирис» – АСВЕЛ — 72:78;

«Виртус» – «Барселона» — 86:81;

«Олимпиакос» – «Альба» — 88:85;

«Црвена Звезда» – «Маккаби» Тель-Авив — 81:73;

«Олимпия» – «Бавария» — 78:79.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.