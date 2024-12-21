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Результаты игрового дня Евролиги 20 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 20 декабря, турнирная таблица
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В пятницу, 20 декабря, состоялся игровой день 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 20 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Партизан» — 86:77;
«Жальгирис» – АСВЕЛ — 72:78;
«Виртус» – «Барселона» — 86:81;
«Олимпиакос» – «Альба» — 88:85;
«Црвена Звезда» – «Маккаби» Тель-Авив — 81:73;
«Олимпия» – «Бавария» — 78:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 77
Партизан
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Партизан: Дэвис, Джонс, Вашингтон, Копривица, Накич, Бошнякович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
72 : 78
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
86 : 81
Барселона
Барселона, Испания
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
90 : 85
Альба
Берлин, Германия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Альба: Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 73
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
78 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Небо, Миротич, Гиллеспи
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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