«Црвена Звезда» с разницей в восемь очков обыграла «Маккаби» в матче 17-го тура Евролиги
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В Белграде (Сербия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и «Маккаби» Тель-Авив. Игра закончилась со счётом 81:73 (21:15, 27:18, 12:21, 21:19) в пользу хозяев площадки.
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 73
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Джоэл Боломбой. Он набрал 17 очков и сделал шесть подборов. У «Маккаби» лучшую результативность продемонстрировал центровой Роман Соркин, на счету которого 21 очко, девять подборов и две передачи.
В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» сыграет на выезде в Испании с БК «Барселона». Встреча состоится 27 декабря. «Маккаби» 26 декабря примет «Жальгирис» (Литва).
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