«Црвена Звезда» с разницей в восемь очков обыграла «Маккаби» в матче 17-го тура Евролиги

В Белграде (Сербия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Црвена Звезда» и «Маккаби» Тель-Авив. Игра закончилась со счётом 81:73 (21:15, 27:18, 12:21, 21:19) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Джоэл Боломбой. Он набрал 17 очков и сделал шесть подборов. У «Маккаби» лучшую результативность продемонстрировал центровой Роман Соркин, на счету которого 21 очко, девять подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» сыграет на выезде в Испании с БК «Барселона». Встреча состоится 27 декабря. «Маккаби» 26 декабря примет «Жальгирис» (Литва).