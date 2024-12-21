«Бавария» с разницей в одно очко обыграла «Олимпию» в матче 17-го тура Евролиги

В Милане (Италия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» и «Бавария» (Мюнхен). Игра закончилась со счётом 78:79 (14:26, 25:14, 20:25, 19:14) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Карсен Эдвардс. Он набрал 25 очков и сделал три результативные передачи. У «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Никола Миротич, на счету которого 18 очков, пять подборов и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» примет дома греческий «Олимпиакос». Встреча состоится 26 декабря. «Бавария» 27 декабря сыграет дома с греческим «Панатинаикосом».