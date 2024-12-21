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Олимпия — Бавария, результат матча 20 декабря 2024, счет 78:79, Евролига

«Бавария» с разницей в одно очко обыграла «Олимпию» в матче 17-го тура Евролиги
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В Милане (Италия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпия» и «Бавария» (Мюнхен). Игра закончилась со счётом 78:79 (14:26, 25:14, 20:25, 19:14) в пользу гостей площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
78 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Небо, Миротич, Гиллеспи
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Карсен Эдвардс. Он набрал 25 очков и сделал три результативные передачи. У «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал форвард Никола Миротич, на счету которого 18 очков, пять подборов и шесть передач.

В следующем туре соревнований «Олимпия» примет дома греческий «Олимпиакос». Встреча состоится 26 декабря. «Бавария» 27 декабря сыграет дома с греческим «Панатинаикосом».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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