Еврокубок: результаты матчей 20 декабря, турнирная таблица

В пятницу, 20 декабря, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности была проведена одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок, результаты матча 20 декабря:

«Валенсия» — «Лиеткабелис» — 106:107 (овертайм).

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть клубов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».