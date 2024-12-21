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Еврокубок: результаты матчей 20 декабря, турнирная таблица

Еврокубок: результаты матчей 20 декабря, турнирная таблица
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В пятницу, 20 декабря, состоялся игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности была проведена одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, результаты матча 20 декабря:

«Валенсия» — «Лиеткабелис» — 106:107 (овертайм).

Еврокубок . Группа B. 6-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
106 : 107
ОТ
Лиеткабелис
Паневежис, Литва

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть клубов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Напомним, победителем минувшего сезона Еврокубка является французский клуб «Париж», который в серии из двух матчей обыграл в финале «Бурк».

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