Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от крупного поражения в Кливленде

В ночь с 20 на 21 декабря мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:101.

Самым результативным игроком матча, несмотря на крупное поражение своей команды, стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — на его счету дабл-дабл (33 очка и 14 подборов, а также три результативных паса).

«Кливленд» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Обладатели Кубка НБА «Бакс» прервали серию из трёх побед в регулярном чемпионате и занимают на Востоке шестое место.