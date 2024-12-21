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Кливленд Кавальерс — Милуоки Бакс, результат матча 21 декабря 2024, счет 124:101, НБА 2024/2025

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от крупного поражения в Кливленде
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В ночь с 20 на 21 декабря мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Кливленд Кавальерс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 124:101.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Гарлэнд - 16, Мобли - 15, Уэйд - 15, Джером - 13, Аллен - 10, Страс - 9, Леверт - 7, Меррилл - 5, Ньянг - 5, Томпсон - 2, Портер, Тайсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 14, Лопес - 10, Портис - 9, Роллинз - 9, Боучэмп - 8, Трент-мл. - 8, Принс - 5, Коннотон - 3, Райт - 2, Роббинс, Умуде, Грин, Джексон

Самым результативным игроком матча, несмотря на крупное поражение своей команды, стал греческий лёгкий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — на его счету дабл-дабл (33 очка и 14 подборов, а также три результативных паса).

«Кливленд» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Обладатели Кубка НБА «Бакс» прервали серию из трёх побед в регулярном чемпионате и занимают на Востоке шестое место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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