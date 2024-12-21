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Майами Хит — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 21 декабря 2024, счет 97:104, НБА 2024/2025

58 очков Джейлена Уильямса и Шея Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Майами»
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3В ночь с 20 на 21 декабря мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки уступили со счётом 97:104.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 17, Смит - 13, Робинсон - 13, Жакез-мл. - 9, Розир - 7, Йович - 7, Хайсмит - 3, Уэр, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Батлер, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 25, Дорт - 14, Хартенштайн - 13, Уильямс - 5, Карузо - 4, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Дженг, Карлсон

Самыми результативными игроками в составе гостей стали лёгкий форвард Джейлен Уильямс, набравший 33 очка, и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 25 очков. Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу оформил дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также пять результативных передач.

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