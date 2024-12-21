58 очков Джейлена Уильямса и Шея Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Майами»

3В ночь с 20 на 21 декабря мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки уступили со счётом 97:104.

Самыми результативными игроками в составе гостей стали лёгкий форвард Джейлен Уильямс, набравший 33 очка, и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 25 очков. Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу оформил дабл-дабл — 28 очков и 12 подборов, а также пять результативных передач.