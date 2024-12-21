В ночь с 20 на 21 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 декабря:

«Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» — 108:98.

«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» — 124:101.

«Майами Хит» – «Оклахома-Сити Тандер» — 97:104.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, на счету которого 34 очка, а также пять подборов и девять передач.

Видео: Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»