Результаты игрового дня НБА 21 декабря
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В ночь с 20 на 21 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 21 декабря:
- «Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» — 108:98.
- «Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» — 124:101.
- «Майами Хит» – «Оклахома-Сити Тандер» — 97:104.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, на счету которого 34 очка, а также пять подборов и девять передач.
НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 98
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Макси - 23, Убре - 22, Каунсил - 11, Ябуселе - 9, Джордж - 5, Мартин - 2, Гордон - 2, Джексон, Драммонд, Лоури, Даутин, Бона
Шарлотт Хорнетс: Мицич - 20, Бриджес - 15, Джеффрис - 12, Мартин - 11, Уонг - 11, Ричардс - 10, Салон - 8, Диабате - 7, Грин - 4, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
124 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Гарлэнд - 16, Мобли - 15, Уэйд - 15, Джером - 13, Аллен - 10, Страс - 9, Леверт - 7, Меррилл - 5, Ньянг - 5, Томпсон - 2, Портер, Тайсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 14, Лопес - 10, Портис - 9, Роллинз - 9, Боучэмп - 8, Трент-мл. - 8, Принс - 5, Коннотон - 3, Райт - 2, Роббинс, Умуде, Грин, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 17, Смит - 13, Робинсон - 13, Жакез-мл. - 9, Розир - 7, Йович - 7, Хайсмит - 3, Уэр, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Батлер, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 25, Дорт - 14, Хартенштайн - 13, Уильямс - 5, Карузо - 4, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Дженг, Карлсон
Видео: Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»
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