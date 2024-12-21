Экс-игрок НБА рассказал, как однажды проиграл Брайанту $ 5 тыс. из-за спора о трипл-дабле

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игравший на позиции разыгрывающего защитника, Крис Дюхон рассказал, как однажды проиграл легендарному Коби Брайанту $ 5 тыс.

«Когда мы сели в самолёт, я получил стопку бумаг со всеми результатами и статистикой всех игроков за тот день. Мы их просматривали, и я сидел рядом с Коби. Он сказал: «Леброн снова оформил трипл-дабл». Я ответил: «Чёрт, тебе никогда не сделать такого, поскольку ты, чёрт возьми, не отдаёшь передачи».

Он рассмеялся и говорит: «Ладно, спорим на $ 5 тыс., что я оформлю трипл-дабл в следующей игре». Я говорю: «Спорим». И вот, к перерыву [в матче с «Даллас Маверикс»] ему не хватало одной передачи и одного подбора до трипл-дабла. Каждый раз, когда Коби делал шаг к результату, он просто смотрел на меня и подмигивал», — приводит слова Дюхона портал Sportskeeda.

В матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», который состоялся 2 апреля 2013 года, Брайант набрал 23 очка, сделал 11 подборов, а также отдал 11 передач.