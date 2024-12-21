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Редик объяснил падение рейтингов НБА трёхочковыми бросками

Редик объяснил падение рейтингов НБА трёхочковыми бросками
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Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, почему рейтинги североамериканской лиги падают.

«Я надеялся, что мне больше не придётся повторять свои слова на эту тему. Я постараюсь быть кратким. Как-то я сказал, что не думаю, что лига настолько однородна, как многие думают. Есть определённые составы и игроки, для которых из-за их навыков имеет смысл забрасывать как можно больше трёхочковых.

На мой взгляд, в количестве попыток с трёхочковыми бросками немного теряется то, что было упущено, а именно неуклонное снижение количества двухочковых. Я проверял это в прошлом году, так что не цитируйте меня по этому поводу, но что увеличилось вместе с объёмом трёхочковых, так это количество бросков из «краски».

Таким образом, «трёшки» предоставили больше пространства для того, чтобы игроки могли искать броски в «краске», такова стратегия и причина», — приводит слова Редика журналист Коби Прайс.

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