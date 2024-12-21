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Единая лига: расписание матчей 21 декабря

Единая лига: расписание матчей 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 21 декабря:

13:00 мск — МБА-МАИ — УНИКС;
15:00 мск — «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»;
17:00 мск — «Самара» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (15 побед — пять поражений).

Сейчас чиатют:
УНИКС прихлопнул «Зенит» на чужом поле. Такими мощными казанцы не были давно
УНИКС прихлопнул «Зенит» на чужом поле. Такими мощными казанцы не были давно
Комментарии
Новости. Баскетбол
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