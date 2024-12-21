Единая лига: расписание матчей 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонников российского баскетбола ожидает три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 21 декабря:

13:00 мск — МБА-МАИ — УНИКС;

15:00 мск — «Автодор» — «Пари Нижний Новгород»;

17:00 мск — «Самара» — «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК Самара Самарская область Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (15 побед — пять поражений).