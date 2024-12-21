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Леброн Джеймс поделился редкой архивной фотографией времён учёбы в старшей школе

Леброн Джеймс поделился редкой архивной фотографией времён учёбы в старшей школе
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился на своей странице в социальных сетях архивной фотографией времён его выступлений за команду старшей школы «Сент-Винсент — Сент-Мэри».

Фото: Страница Джеймса в социальных сетях

За команду школы «Сент-Винсент — Сент-Мэри» Леброн играл с 1999 по 2003 год. В среднем за матч Джеймс набирал 25,2 очка, делал 7,9 подбора, а также отдавал 5,0 результативной передачи. За четыре годы ему удалось в сумме набрать 2667 очков.

Ранее защитник московского клуба ЦСКА Каспер Уэйр предположил, сколько ещё будет выступать Леброн Джеймс.

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