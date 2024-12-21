10-летняя дочь Леброна Джеймса стала членом волейбольной команды

Жури Джеймс, являющаяся дочерью четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, стала членом волейбольной команды City Volleyball Club.

Отец Жури не оставил эту новость без внимания и поздравил свою дочь с радостным событием.

«Вперёд, Жури!!! Удачи в этом сезоне и рубись на полную!» — написал на своей странице в социальных сетях Джеймс.

Напомним, Жури родилась 22 октября 2014 года. Она является единственной дочерью Леброна. У неё есть два старших брата — Бронни и Брайс.

Ранее Леброн Джеймс поделился редкой архивной фотографией времён учёбы в старшей школе.