Двукратный победитель конкурса по броскам сверху НБА оценил навыки Бронни Джеймса

Защитник фарм-клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик», двукратный чемпион конкурса по броскам сверху и самый ценный игрок (MVP) прошлого сезона Лиги развития НБА (G-лига) Мэк Маккланг с нетерпением ждёт матча с новичком «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом, который состоится в субботу, 21 декабря, на зимнем шоу в Орландо, штат Флорида.

«Для нас это важный матч, мы выступаем перед скаутами и всё такое, поэтому мы просто будем придерживаться нашего плана на игру, а затем постараемся выиграть. Я не могу представить, сколько внимания Бронни получил и сколько глаз приковано к нему круглосуточно, и, на мой взгляд, он отлично справляется с этим.

Джеймс-младший отличный игрок, и я думаю, что лучшее у него ещё впереди. В нашем мире так устроено — в один прекрасный день люди тебя любят, а в другой — ненавидят. Я однажды услышал, что кто-то может сказать тебе величайшую вещь в мире, а ты с ней не согласишься, затем кто-то скажет тебе худшую вещь в мире, и ты тоже не разделишь этот взгляд. Так что я думаю, что Бронни отлично справляется со всем этим давлением. Ну а его присутствие в Лиге развития, безусловно, помогает нам и лиге, привлекая внимание и интерес», — приводит слова Маккланга издание Hеavy.