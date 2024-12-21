Обновлённый на 21 декабря рейтинг НБА кандидатов на звание MVP сезона-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 21 декабря 2024 года:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
4. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
6. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»). Франц Вагнер («Орландо Мэджик»).
7. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
8. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
9. Трей Янг («Атланта Хоукс»).
10. Тайлер Хирроу («Майами Хит»).