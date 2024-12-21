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Видео: девушки, выбежавшие на игру «Миннесота» — «Нью-Йорк», оказались моделями

Видео: девушки, выбежавшие на игру «Миннесота» — «Нью-Йорк», оказались моделями
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В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся матч между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс», завершившийся разгромной победой «Никс» со счётом 133:107, по ходу которого на паркет выбежали девушки.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Александер-Уолкер - 12, Майнотт - 11, Макдэниелс - 8, Гарза - 5, Диллингэм - 4, Конли - 3, Рид - 3, Гобер - 3, Шеннон - 2, Дозьер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 29, Макбрайд - 16, Брансон - 14, Ачиува - 13, Пэйн - 9, Ануноби - 9, Симс - 6, Райан - 4, Хукпорти - 1, Топпин, Дадье, Колек

Фото: Скриншот из социальных сетей

Позже оказалось, что этими девушками являются две американские модели — Эмбер Гини и Туки Каш. Они выбежали на паркет во время игры в откровенных нарядах, которые рекламировали выходящую в продажу на рынок мем-монету под названием $TREAK, и были схвачены охраной арены «Таргет-центр».

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

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