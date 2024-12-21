Видео: девушки, выбежавшие на игру «Миннесота» — «Нью-Йорк», оказались моделями

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся матч между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс», завершившийся разгромной победой «Никс» со счётом 133:107, по ходу которого на паркет выбежали девушки.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Позже оказалось, что этими девушками являются две американские модели — Эмбер Гини и Туки Каш. Они выбежали на паркет во время игры в откровенных нарядах, которые рекламировали выходящую в продажу на рынок мем-монету под названием $TREAK, и были схвачены охраной арены «Таргет-центр».

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.