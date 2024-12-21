Фанаты требуют у букмекеров вернуть им деньги из-за провального выступления Джимми Батлера

Фанаты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) остались недовольны выступлением лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в матче с «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся сегодня, 21 декабря. Встреча завершилась со счётом 104:97 в пользу «Тандер».

Батлер получил травму в первой четверти, после чего было объявлено, что он больше не примет участия в матче. Болельщики, которые делали ставки с участием Джимми, пришли в ярость и выступили с требованием к букмекерским компаниям вернуть им денежные средства. Кроме того, многие из них посчитали, что Батлера намеренно сняли с игры.

«Такие игроки, как Джимми Батлер, являются одной из причин снижения зрительской аудитории НБА», — написал фанат.

«Джимми Батлер травмировался и вышел на площадку на одну четверть, чтобы его не исключили, — это чертовски отвратительная работа», — поделился мнением другой фанат.

«Батлер начинает игру, а потом чувствует себя плохо и не возвращается. Если вы не считаете это подозрительным, то вы не здравомыслящий человек», — высказался ещё один болельщик.