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Фанаты требуют у букмекеров вернуть им деньги из-за провального выступления Джимми Батлера

Фанаты требуют у букмекеров вернуть им деньги из-за провального выступления Джимми Батлера
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Фанаты Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) остались недовольны выступлением лидера «Майами Хит» Джимми Батлера в матче с «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся сегодня, 21 декабря. Встреча завершилась со счётом 104:97 в пользу «Тандер».

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 17, Смит - 13, Робинсон - 13, Жакез-мл. - 9, Розир - 7, Йович - 7, Хайсмит - 3, Уэр, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Батлер, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 25, Дорт - 14, Хартенштайн - 13, Уильямс - 5, Карузо - 4, Джо - 3, Уиггинс - 3, Уоллес - 2, Митчелл - 2, Дженг, Карлсон

Батлер получил травму в первой четверти, после чего было объявлено, что он больше не примет участия в матче. Болельщики, которые делали ставки с участием Джимми, пришли в ярость и выступили с требованием к букмекерским компаниям вернуть им денежные средства. Кроме того, многие из них посчитали, что Батлера намеренно сняли с игры.

«Такие игроки, как Джимми Батлер, являются одной из причин снижения зрительской аудитории НБА», — написал фанат.

«Джимми Батлер травмировался и вышел на площадку на одну четверть, чтобы его не исключили, — это чертовски отвратительная работа», — поделился мнением другой фанат.

«Батлер начинает игру, а потом чувствует себя плохо и не возвращается. Если вы не считаете это подозрительным, то вы не здравомыслящий человек», — высказался ещё один болельщик.

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