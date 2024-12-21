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Эксперт: команда Бригама Янга «надеется», что Дёмин выступит в «Большой дюжине»

Эксперт: команда Бригама Янга «надеется», что Дёмин выступит в «Большой дюжине»
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Обозреватель Спенсер Линтон, освещающий матчи команды университета Бригама Янга (BYU), рассказал, что представители сборной надеются на то, что россиянин Егор Дёмин примет участие в авторитетной конференции «Большая дюжина», которая проходит между командами первого дивизиона NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация).

«Сотрудники команды Университета Бригама Янга сообщили мне, что они «очень надеются», что Егор Дёмин и Ричи Сондерс сыграют в первом матче конференции «Большой дюжины» 31 декабря», — написал на своей странице в социальных сетях Линтон.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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