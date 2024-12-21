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Леброн Джеймс — о своём рекорде по времени на площадке: один миллион минут!

Леброн Джеймс — о своём рекорде по времени на площадке: один миллион минут!
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Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Леброн Джеймс отреагировал на установленный им же рекорд по проведённым минутам на паркете, который ранее принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару.

«Прошлой ночью я стал лидером НБА всех времён по проведённым на паркете минутам! Даже подумать страшно! Я очень благодарен и благословлён!

Это была потрясающая поездка. Один миллион минут в безумном (Леброн поиграл со значением слова Wild (дикий) и именем легендарного Уилта Чемберлена (Wilt). — Прим. «Чемпионата») стиле!» — написал Джеймс в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей

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