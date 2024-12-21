УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей в 46 очков в рамках Единой лиги
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21 декабря на стадионе «Баскет Холл Москва» завершился очередной матч сезона-2024/2025 в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались команды МБА-МАИ и УНИКС. Хозяева площадки разгромно проиграли казанским гостям со счётом 71:117 (17:35; 17:32; 22:35; 15:15).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
71 : 117
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Коновалов - 20, Минченко - 15, Касаткин - 9, Воронов - 5, Шейко - 5, Трушкин - 4, Савченко - 4, Певнев - 4, Белоусов - 3, Барашков - 2, Зубков, Покинко
УНИКС: Рейнольдс - 20, Найт - 19, Акун-Пёрселл - 17, Торопов - 15, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Комолов - 5, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 4, Платунов - 2
Лучшим игроком встречи в составе московского коллектива стал Макар Коновалов, на счету которого 20 очков, два подбора, пять передач и один перехват.
В составе казанцев отличился Джален Рейнольдс, набравший по ходу матча 20 очков, семь подборов, четыре передачи и пять перехватов. 19 очков на счету Маркоса Найта, который совершил также один подбор, отдал семь передач и сделал один перехват.
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