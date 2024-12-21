УНИКС разгромил МБА-МАИ с разницей в 46 очков в рамках Единой лиги

21 декабря на стадионе «Баскет Холл Москва» завершился очередной матч сезона-2024/2025 в рамках Единой лиги ВТБ, в котором встречались команды МБА-МАИ и УНИКС. Хозяева площадки разгромно проиграли казанским гостям со счётом 71:117 (17:35; 17:32; 22:35; 15:15).

Лучшим игроком встречи в составе московского коллектива стал Макар Коновалов, на счету которого 20 очков, два подбора, пять передач и один перехват.

В составе казанцев отличился Джален Рейнольдс, набравший по ходу матча 20 очков, семь подборов, четыре передачи и пять перехватов. 19 очков на счету Маркоса Найта, который совершил также один подбор, отдал семь передач и сделал один перехват.