УНИКС установил рекорд в истории клуба по набранным очкам

21 декабря казанский клуб УНИКС, выступающий в турнире Единая лига ВТБ, установил рекорд в истории команды по набранным очкам за матч. УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги нанёс разгромное поражение московской команде МБА-МАИ со счётом 117:71.

Казанский клуб впервые в своей истории набрал такое количество очков за матч. Рекорд Единой лиги принадлежит саратовскому «Автодору», который по итогам матча с «Байзонс» 10 апреля 2016 года записал на свой счёт 135 очков.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. 17 побед и три поражения у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).