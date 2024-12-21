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УНИКС установил рекорд в истории клуба по набранным очкам

УНИКС установил рекорд в истории клуба по набранным очкам
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21 декабря казанский клуб УНИКС, выступающий в турнире Единая лига ВТБ, установил рекорд в истории команды по набранным очкам за матч. УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги нанёс разгромное поражение московской команде МБА-МАИ со счётом 117:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
71 : 117
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Коновалов - 20, Минченко - 15, Касаткин - 9, Воронов - 5, Шейко - 5, Трушкин - 4, Савченко - 4, Певнев - 4, Белоусов - 3, Барашков - 2, Зубков, Покинко
УНИКС: Рейнольдс - 20, Найт - 19, Акун-Пёрселл - 17, Торопов - 15, Бако - 10, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 6, Комолов - 5, Тэйлор - 5, Лопатин - 5, Стуленков - 4, Платунов - 2

Казанский клуб впервые в своей истории набрал такое количество очков за матч. Рекорд Единой лиги принадлежит саратовскому «Автодору», который по итогам матча с «Байзонс» 10 апреля 2016 года записал на свой счёт 135 очков.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. 17 побед и три поражения у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает вторую строчку. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).

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