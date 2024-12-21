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Леброна Джеймса заметили за употреблением таблеток во время матча НБА

Леброна Джеймса заметили за употреблением таблеток во время матча НБА
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Четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заметили за употреблением неизвестных таблеток во время матча с «Сакраменто Кингз», который состоялся 20 декабря. Встреча завершилась со счётом 113:100 в пользу «озёрников».

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Колоко, Траоре

На это обратил внимание один из пользователей, выложив на своей странице в социальных сетях отрывок видео с матча между «Лейкерс» и «Кингз», где видно, что Леброн во время отдыха принимает некие таблетки.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Напомним, в матче с «Сакраменто» Джеймс набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал семь передач.

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