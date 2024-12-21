Леброна Джеймса заметили за употреблением таблеток во время матча НБА

Четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса заметили за употреблением неизвестных таблеток во время матча с «Сакраменто Кингз», который состоялся 20 декабря. Встреча завершилась со счётом 113:100 в пользу «озёрников».

На это обратил внимание один из пользователей, выложив на своей странице в социальных сетях отрывок видео с матча между «Лейкерс» и «Кингз», где видно, что Леброн во время отдыха принимает некие таблетки.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на странице @karceno4life

Напомним, в матче с «Сакраменто» Джеймс набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал семь передач.