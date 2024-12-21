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«Я хочу играть». Джоэл Эмбиид — после травмы в НБА

«Я хочу играть». Джоэл Эмбиид — после травмы в НБА
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о том, что не желает просто так пропускать матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я хочу играть. А это не так просто, когда получаешь по лицу четыре раза. Хочу играть! Если буду готов хотя бы на 50%, постараюсь выходить», – приводит слова Эмбиида Basketball Network.

Отметим, что Эмбиид пропустил большую часть этого сезона НБА в связи с травмой колена. В матче с «Индианой Пэйсерс» (107:121) Джоэл получил удар по лицу, который в итоге оказался переломом лицевой кости.

На данный момент «Филадельфия» занимает 12-е место в Восточной конференции.

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