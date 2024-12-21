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Видео: БК «Зенит» поздравил болельщиков с днём баскетбола

Видео: БК «Зенит» поздравил болельщиков с днём баскетбола
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Баскетбольный клуб «Зенит» в социальных сетях выложил видео, в котором каждый из игроков и тренер Хавьер Паскуаль поздравили болельщиков с днём баскетбола.

Видео можно посмотреть в Rutube. Права на видео принадлежат БК «Зенит».

Напомним, 21 декабря 1891 года состоялся первый официальный баскетбольный матч, в котором приняли участие студенты учебного центра Христианской молодёжной ассоциации. Игра состоялась в Спрингфилде (штат Массачусетс). Отцом-основателем баскетбола принято считать Джеймса Нейсмита.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь действующему чемпиону ЦСКА.

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