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Айзея Томас назвал человека, который сделал дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона успешным

Айзея Томас назвал человека, который сделал дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона успешным
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63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас назвал человека, который сделал дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона успешным в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если бы Марк Джексон не позволил Стефу бросать с линии штрафных, не позволил Клэю делать плохие броски и не подбадривал их, говоря, что они величайшие снайперы всех времён, то у нас не было бы ни Стефа, ни Клэя. Надеюсь, когда Стеф войдёт в Зал славы, он вспомнит Марка Джексона как первого человека, который дал ему ту уверенность, с которой он играет сегодня», — приводит слова Томаса портал The Sports Rush.

Напомним, Марк Джексон занимал пост главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011 по 2014 год.

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