Президент ФИБА подтвердил, что НБА хочет создать лигу в Европе

Президент европейского подразделения Международной федерации баскетбола (ФИБА) Хорхе Гарбахоса подтвердил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) собирается создать лигу в Европе.

«Я убеждён, что это реальность, потому что мистер Сильвер сказал это. Значит, это правда. Они считают, что в Европе есть явные возможности. НБА обнаружила уязвимое место и решила вмешаться. Мы не знаем, как и когда это произойдёт, но это случится. Мы гордимся тем, что НБА заявила, что всё, что будет организовано в Европе, будет сделано в сотрудничестве с ФИБА. Они высоко ценят репутацию ФИБА и верят в нашу организацию», – приводит слова Гарбахосы Marca.

Отметим, что в СМИ ходят слухи о том, что НБА желает создать лигу в Европе. При этом общается североамериканская организация с ФИБА, а не с Евролигой.