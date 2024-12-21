Видео: Ябуселе повторил данк, который реализовал через Леброна на ОИ-2024

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Гершон Ябуселе в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» выполнил слэм-данк, похожий на тот, который он реализовал через Леброна Джеймса на Олимпийских играх в Париже.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Филадельфии» в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, на Олимпиаде 2024 года Ябуселе в финале реализовал слэм-данк с сопротивлением Леброна. Гершон даже уронил Джеймса на паркет. Сборная США по баскетболу обыграла Францию со счётом 98:87, завоевав пятое золото кряду.