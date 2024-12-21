«Автодор» победил «Пари НН» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 21 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:79 (27:13, 30:21, 19:25, 18:20) в пользу саратовского клуба.

Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал американский тяжёлый форвард Джамал Джонс. В ходе игры ему удалось набрать 28 очков, сделать четыре подбора, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Пари НН» стал разыгрывающий защитник Александр Хоменко. За время встречи он набрал 16 очков, сделал шесть подборов, отдал пять передач и совершил один перехват.