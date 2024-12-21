«Автодор» победил «Пари НН» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 21 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 94:79 (27:13, 30:21, 19:25, 18:20) в пользу саратовского клуба.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
94 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Джонс - 28, Агада - 15, Беслач - 12, Кроуфорд - 11, Петенев - 10, Кантер - 8, Халдеев - 4, Клименко - 4, Мэннинг - 2, Пранаускис, Наумов, Яковлев
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 17, Хоменко - 16, Наталл - 16, Чадов - 9, Доукинс - 9, Бабурин - 7, Хвостов - 6, Антипов - 2, Карпенков - 1, Шеперд, Ганькевич, Зоткин
Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал американский тяжёлый форвард Джамал Джонс. В ходе игры ему удалось набрать 28 очков, сделать четыре подбора, а также совершить один блок-шот.
Самым результативным игроком в составе «Пари НН» стал разыгрывающий защитник Александр Хоменко. За время встречи он набрал 16 очков, сделал шесть подборов, отдал пять передач и совершил один перехват.
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