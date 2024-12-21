«Парма» с разницей в восемь очков победила «Самару» в матче Единой лиги

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Самара» и «Парма» (Пермь). Встреча закончилась со счётом 81:73 (29:15, 22:26, 17:18, 13:14) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал форвард Самсон Руженцев. На его счету 26 очков, а также один подбор и три передачи. В составе «Самары» самым результативным игроком стал центровой Илья Попов. Он набрал 19 очков и сделал девять подборов.

В следующем туре «Самара» 4 января сыграет в Екатеринбурге с БК «Уралмаш». «Парма» 25 декабря сыграет в Казани с УНИКСом.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.