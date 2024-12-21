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Легенда WNBA высказалась по поводу влияния трёхочковых бросков на рейтинги НБА

Легенда WNBA высказалась по поводу влияния трёхочковых бросков на рейтинги НБА
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Экс-баскетболиста и четырёхкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Бёрд высказалась по поводу падающих рейтингов НБА и зависимости игры от трёхочковых бросков.

«Я могу отстаивать это с обеих сторон, потому что, на мой взгляд, реальность такова: ты находишься в раздевалке, будь то тренер команды, менеджер, собирающий команду, персональный тренер игрока, и пытаешься победить.

Прямо сейчас это настраивается аналитически. Есть статистические доказательства того, что если вы играете таким образом, то это приближает вас к победам. Вы не можете просто убрать это, но как зритель я думаю, что в игре появилось слишком много предсказуемости», — приводит слова Бёрд издание Sportskeeda.

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