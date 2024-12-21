Янис Тимма взял у Анны Седоковой 1 млн рублей в долг перед разводом

Латвийский баскетболист Янис Тимма взял перед разводом у Анны Седоковой 1 млн рублей в долг, чтобы выплатить алименты на сына. Об этом сообщает Mash со ссылкой на одну из подруг певицы.

Напомним, тело Яниса было найдено 17 декабря в Москве. Баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.