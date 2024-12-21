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Тренер «Црвены Звезды» вспылил после победного матча Евролиги

Тренер «Црвены Звезды» вспылил после победного матча Евролиги
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57-летний греческий тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос вспылил на пресс-конференции после матча, в котором его команда обыграла «Маккаби» Тель-Авив со счётом 81:73.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
81 : 73
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус

«В Евролиге нет лёгких игр, и все должны это понимать. Иногда мне кажется, что многие люди вокруг команды — вне команды — не понимают, что такое Евролига. Мне кажется, что они должны больше гордиться командой. Мы выигрываем, проигрываем, но боремся. У нас положительный баланс побед, и отрыв от первой позиции составляет всего две победы, но мы недовольны.

Посмотрите на турнирную таблицу. «Барселона» позади нас. «Реал» ниже нас. Нам нужна поддержка всех, кто любит клуб. Те, кто не любит клуб, нас не волнуют. Но те, кто действительно любят клуб, должны поддерживать эту команду, потому что мы стараемся. Если в конце сезона мы не добьёмся успеха, если я не буду достаточно хорош, я уйду.

Это то, что должен понять каждый. Поддерживайте команду. У нас показатель [побед] 9-8, и есть люди, которые недовольны. Я не могу этого понять. Извините, но я этого не понимаю», — сказал Сферопулос.

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