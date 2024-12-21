Кевин Дюрант высоко ценит работу владельца «Финикса»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант высоко ценит работу владельца клуба Мэтью Ишбия.

Недавно «Финикс Санз» запустили новую инициативу для своих домашних матчей, пытаясь привлечь больше людей на свою арену.

Зрительская аудитория по всей лиге снизилась, и команды начинают проявлять креативность, чтобы попытаться привлечь больше людей к своим играм.

Владелец «Санз» Мэтью Ишбия стал первопроходцем в этом отношении, составив «меню выгодных цен», что сделало игры команды гораздо более доступными для семейного досуга.

«Болельщики Финикса, которые приходят сюда, они важны. Они очень важны. С тех пор, как Мэтью здесь, он сделал много для фанатов, и я высоко ценю его работу», — приводит слова Дюранта Тhecoldwire.