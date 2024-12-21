Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант высоко ценит работу владельца «Финикса»

Кевин Дюрант высоко ценит работу владельца «Финикса»
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант высоко ценит работу владельца клуба Мэтью Ишбия.

Недавно «Финикс Санз» запустили новую инициативу для своих домашних матчей, пытаясь привлечь больше людей на свою арену.

Зрительская аудитория по всей лиге снизилась, и команды начинают проявлять креативность, чтобы попытаться привлечь больше людей к своим играм.

Владелец «Санз» Мэтью Ишбия стал первопроходцем в этом отношении, составив «меню выгодных цен», что сделало игры команды гораздо более доступными для семейного досуга.

«Болельщики Финикса, которые приходят сюда, они важны. Они очень важны. С тех пор, как Мэтью здесь, он сделал много для фанатов, и я высоко ценю его работу», — приводит слова Дюранта Тhecoldwire.

Материалы по теме
64 очка Девина Букера и Кевина Дюранта принесли «Финиксу» выездную победу над «Ютой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android