Единая лига: результаты матчей 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 21 декабря:

МБА-МАИ — УНИКС — 71:117;

«Автодор» — «Пари Нижний Новгород» — 94:83;

«Самара» — «Парма» — 73:81;

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. У «Зенита» 17 побед и три поражения. Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (на его счету 16 побед и пять поражений).